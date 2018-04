Eksperter ser klare fordele for Erdogan med tidligt valg

Det vurderer to Tyrkiet-kendere, som forklarer, at der er flere årsager til, at det er smart for den tyrkiske præsident at få et valg hurtigst muligt.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har en klar plan med at sende tyrkerne til stemmeurnerne allerede den 24. juni - mere end et år før tid.

- Erdogan er meget populær lige nu på grund af sin krig mod kurderne og den nationalistiske linje, han har lagt, siger Jakob Lindgaard, der forsker i udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og arbejder med tyrkiske forhold:

- Og økonomien bløder. Mange spekulerer derfor i, at han er nødt til at udskrive valg nu, inden det bliver for tydeligt for den tyrkiske befolkning.

Erdogan meddelte onsdag, at han vil udskrive præsident- og parlamentsvalg i utide. Efter planen skulle tyrkerne først til stemmeurnerne 3. november 2019.

Meldingen kommer, efter at Erdogan har holdt et møde med den nationalistiske partileder Devlet Bahceli, som er Erdogans politiske allierede.

Bahceli har opfordret Erdogan til at holde valg i august, men Erdogan ønsker et endnu tidligere valg i slutningen af juni.

Og den tidlige dato er en klar fordel for den tyrkiske præsident, vurderer Mehmet Ümit Necef, der er lektor ved Center for Mellemøststudier på SDU.

- Erdogan og Bahceli må have regnet ud, at hvis de udskriver nu, kan de vinde valget. De vil gerne benytte sig af, at Tyrkiet har erobret byen Afrin i Syrien.

- Krigen i Syrien har skabt en nationalistisk bølge i Tyrkiet, og før den stemning lægger sig, vil de benytte sig af den, siger lektoren.

Valget i juni bliver også tidspunktet, hvor en ændring af den tyrkiske forfatning vil træde i kraft.

Den blev stemt igennem i april sidste år ved en folkeafstemning og giver landet en præsident, der fungerer som både statsoverhoved og som regeringschef.

Dermed får præsidenten langt mere vidtgående beføjelser end den overvejende ceremonielle karakter, som posten har i dag.

- Den officielle forklaring er, at det er nødvendigt at udskrive et valg for at skabe et stærkt Tyrkiet, hvor han kan udøve en stærk magt og skabe stabilitet i Tyrkiet, siger Jakob Lindgaard.