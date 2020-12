Eksperter i USA anbefaler godkendelse af coronavaccine

Et ekspertudvalg under USA's lægemiddelstyrelse, FDA, anbefaler godkendelse af coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udvalget stemte for nødgodkendelsen med 17-4 og vurderede, at fordelene ved at tage vaccinen opvejede risikoen for personer på 16 år og ældre.