Eksperter: Militæret vil ikke tillade Mugabe at blive siddende

Det fortæller flere Afrika-kendere, efter at den aldrende præsident meget overraskende undlod at meddele sin afgang i en tv-tale til nationen søndag aften.

Militæret i Zimbabwe kommer næppe til at tillade, at Robert Mugabe bliver siddende på præsidentposten i landet.

- Det var noget af et antiklimaks, siger Sten Rylander, Afrika-kender og tidligere svensk ambassadør i blandt andet Zimbabwe, til det svenske nyhedsbureau TT.

Han er usikker på, hvad der helt nøjagtigt kommer til at ske nu, men han tror, at vi vil komme til at se Mugabes styre falde i løbet af den nærmeste fremtid.

- En del tror, at han kommer til at gå af i morgen (mandag, red.), mens andre tror på en rigsretssag. Mugabe sagde, at han vil lede partikongressen i december, men det kan han ikke, eftersom at han er afsat som partileder, siger Rylander.

Det sker med henvisning til, at Mugabe tidligere søndag under et møde i Zanu-PF's centralkomité blev fjernet som formand for det regerende parti.

Under talen søndag var Mugabe flankeret af en række generaler, der ønsker at erstatte ham.

- Generalerne vil ikke fremstå som kupmagere og måtte finde sig i det. De vil for enhver pris undgå at komme på kant med regeringschefen, siger Sten Rylander.

Den nuværende situation i Zimbabwe, hvor militæret i princippet har overtaget magten med støtte fra folket, er unik.

Det konkluderer Henning Melber fra Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.

- Det, der sker nu, er, at militæret forsøger at få det til at se ud som om, der ikke har været noget kup. Militæret ønsker et hurtigt magtskifte, inden omverdenen siger, at dette sker ulovligt, siger han til TT.

- Og det, der er sket i løbet af de seneste to dage, viser, at Mugabe ikke har nogen støtte, tilføjer han.

93-årige Robert Mugabe har været holdt i husarrest, siden militæret i sidste uge reelt tog magten ved et stilfærdigt kup.

Zanu-PF har stillet Mugabe stolen for døren og givet ham en frist til mandag middag klokken tolv til at trække sig frivilligt som præsident. Sker det ikke, vil der blive taget skridt mod at indlede en rigsretssag.

- Han er stædig og vil hævde, at det sker i strid med forfatningen. Militæret har skabt en situation, hvor folk kan sige deres mening frit, mens militæret har overblikket uden at bruge voldelige midler. Det er en absurd situation, siger Henning Melber.

Ifølge flere kilder bliver det den tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa, som blev fyret af Mugabe, der bliver ny partileder for Zanu-PF.

Han ligner også den oplagte arvtager til præsidentposten, hvis Mugabe går af.