Ekspert om datahøring: Facebook bliver langt mere reguleret

For hvor Facebook tidligere har været selvregulerende, så senatorerne hellere, at der fremadrettet kommer en politisk regulering af sociale medier.

Det fortæller Benjamin Rud Elberth, der rådgiver om digital kommunikation. Han har fulgt høringen, der startede tirsdag aften dansk tid og sluttede godt en time efter midnat.

- Det vil gå fra facebookregulering, til at det nu kan blive langt mere reguleret politisk.

- Det bliver en uundgåelig kendsgerning for Facebook nu, og det er faktisk skelsættende, siger han.

Facebook er blevet udsat for massiv kritik, efter at det blev afsløret, hvordan det er lykkedes analyseselskabet Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler.

Zuckerberg medgav undervejs i høringen, at regulering ikke nødvendigvis er dårligt.

- Han har sagt, at han er klar til at tale om principperne.

- Det store billede har været, at senatorerne forsøger at få Zuckerberg til at sige, at Facebook frivilligt vil lade sig regulere, siger Elberth.

Senatorerne stillede eksempelvis spørgsmålstegn ved, hvorfor det er Facebook, der skal definere, hvad hadefulde ytringer er.

Men det, som lederen og stifteren af det sociale medie særligt kæmpede med, er nogle tekniske forhold, der kan koste virksomheden dyrt.

Det handler om, hvorvidt brugerne skal give samtykke til, hvilke ting de vil have delt i stedet for at give samtykke til det hele, forklarer eksperten.

Zuckerberg havde selv forberedt fire emner. Det handlede om hadefulde ytringer, datalæk, valgindflydelse og falske nyheder.

- Her lagde han sig fladt ned, siger Benjamin Rud Elberth.

Desuden bemærker Elberth, at Zuckerberg gentagne gange pointerede, at den største misforståelse omkring Facebook er, at selskabet sælger data.

Og til trods for at der kom langt flere kritikpunkter mod Zuckerberg, end han havde ventet, går han fra høringen med oprejst pande, lyder vurderingen.

- Han erkender, at platformen har nogle mangler, og at de er nødt til at gøre noget bedre. Det lykkedes han med.

- Det er en Zuckerberg, der har mulighed for at være med til at påvirke i en positiv retning, hvad Facebook skal, siger Elberth.

Onsdag skal toplederen deltage i en høring i erhvervsudvalget i Repræsentanternes Hus.