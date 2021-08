Ekspert om angreb i Kabul: Islamisk Stat vil ydmyge Taliban

Og at dens medlemmer er klar til at udfordre Taliban, der har overtaget magten i landet.

En afdeling af Islamisk Stat - Islamisk Stat Khorasan (ISK) - har taget skylden for angrebene, som har kostet mindst 90 mennesker livet.

- Angrebene er begået af ISK med det formål at markere sig over for konkurrenterne Taliban og al-Qaeda og for at ydmyge USA og Taliban og vise, at de ikke har styr på sikkerheden.

- ISK ønsker at skabe så meget kaos som muligt og at sende et signal om, at de har et eksistensgrundlag i Afghanistan.

- Desuden er det en måde at tiltrække nye medlemmer til Islamisk Stat i Afghanistan, siger Deniz Serinci.

Han kalder angrebene for "en pr-mæssig succes".

- Islamisk Stat ramte et sted, som i forvejen var i mediernes fokus.

- Pr-mæssigt kunne det næsten ikke være en større succes, siger Deniz Serinci om angrebene i Kabul.

Islamisk Stat mener selv, at den - sammenlignet med andre islamiske, militante bevægelser - er "den ægte vare". Gruppen er mere kompromisløs end Taliban, forklarer forfatteren.

- Taliban gør meget ud af at sige, at de er mere moderate i dag end tidligere. Taliban forhandler eksempelvis med USA og beskytter shiamuslimer i Afghanistan.

- ISK mener, at det er forræderi, siger Deniz Serinci.

Islamisk Stat er en sunnimuslimsk organisation. Den anser shiamuslimer såvel som alle ikke-muslimer for at være vantro.

Bevægelsen er oprindeligt kendt fra Syrien og Irak, hvor Islamisk Stat erklærede sit islamiske kalifat i 2014.

Siden er organisationen gået væsentligt tilbage som følge af den amerikansk-ledede koalitions angreb i de to lande.

Taliban overtog magten i Afghanistan for knap tre uger siden. Bevægelsen fordømmer torsdagens angreb i Kabul.

Islamisk Stat Khorasan dukkede op i Afghanistan i 2014 og har lige siden udfordret Taliban.

Gruppen har både kæmpet mod Afghanistans vestligt støttede regering og Taliban. Ifølge Deniz Serinci har ISK cirka 2000 medlemmer og en stor del af dem er tidligere medlemmer af Taliban.

Dens præcise forbindelse til Islamisk Stat i Irak og Syrien er dog uklar.