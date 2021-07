Ekspert: Oversvømmelser kunne være forudset

Foruden væltede og ødelagte huse, biler, træer, veje og broer er mindst 196 blevet fundet døde efter naturkatastrofen i de to vesteuropæiske lande. En dansker er iblandt de omkomne.

Ifølge Hannah Cloke, der er hydrolog og stifter af Det Europæiske Oversvømmelsesagentur (Efas), kunne situationen have set anderledes ud.

- Det undrer mig, at omfanget af ødelæggelser og omkomne er så stort. Som jeg ser det, kunne vi havde forudset denne hændelse, sagde Hannah Cloke i et interview mandag.

- Jeg kunne se disse oplysninger i begyndelsen af ugen, og det så meget alvorligt ud. Det lignede en meget bekymrende oversvømmelse, sagde hun videre.

Hannah Cloke oprettede i 2002 et varslingssystem, der advarer om oversvømmelser i Europa.

Ifølge hende viser katastrofen i Tyskland og Belgien, at der er fejl enten i advarselssystemet eller i kommunikationskæden, der skulle formidle det.

- Folk forstår ikke, hvilken risiko der hænger over dem, og vi er alle nødt til at arbejde hårdere for at sikre, at noget lignende aldrig sker igen, siger Hannah Cloke.

Den tyske forbundsregering afviste mandag aften, at der er blevet gjort for lidt for at forberede sig på sidste uges oversvømmelser. Embedsmænd meddelte, at advarselssystemer havde fungeret under landets værste naturkatastrofe i næsten seks årtier.

Samtidig lovede forbundsregeringen også, at Tysklands advarselssystemer i forbindelse med oversvømmelser vil blive forbedret.

I Berlin sagde regeringstalskvinde Martina Fietz, at det nationale advarselssystem og mobiltelefonapp'en Nina havde "virket", men regeringen erkender, at katastrofens følger har gjort det klart, at "vi må handle hurtigere og bedre".

Armin Schuster, som leder regeringens civile beredskabsstyrelse, BKK, opfordrede på tysk radio til, at der genindsættes sirener som en del af landets advarselssystem.

Mange af dødsofrene i Tyskland er fundet i vandfyldte kældre, hvor de har forsøgt at redde værdifulde ejendele. Andre blev skyllet væk og dræbt eller kvæstet af det strømmende vand.

I Rheinland-Pfalz er 117 bekræftet døde. Politiet i delstaten advarede mandag om, at antallet af dødsfald med sikkerhed vil stige, da oprydningsarbejdet fortsætter.

47 er fundet døde i nabodelstaten Nordrhein-Westfalen, og en er omkommet i Bayern. I nabolandet Belgien er 31 omkommet.

Forbundskansler Angela Merkel besøgte søndag katastrofeområder i Rheinland-Pfalz.

Oversvømmelserne har sendt debatten om klimaforandringer højt op på dagsordenen i Tyskland forud for parlamentsvalget den 26. september. Her ender Merkels 16-årige styre, og en ny forbundskansler skal findes.

Ifølge eksperter fører global opvarmning til hyppigere og mere voldsomme oversvømmelser, fordi varmere luft kan indeholde mere vand.