Ekspert: Logisk USA trækker støtte til kurdere i Syrien

Men kurderne bør ikke være overraskede over, at USA nu trækker styrkerne ud af landet og dermed baner vejen for en tyrkisk offensiv.

Det siger lektor emeritus Søren Schmidt fra Aalborg Universitet og mellemøstekspert.

- Det er klart, at USA er blevet tvunget til at vælge mellem Tyrkiet og YPG (kurdisk milits, red.), og det er logisk, at de vælger Tyrkiet, der er en vigtig brik for USA i stedet for YPG, der har været opført på USA's liste over terrororganisationer, siger han.

Det Hvide Hus meddelte sent søndag, at Tyrkiet om kort tid vil iværksætte en planlagt militæroperation i de kurdisk-kontrollerede områder i Syrien.

Dermed står kurderne, der har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat, uden støtte fra stormagten. Og det stiller kurderne i en umulig situation i området, siger Søren Schmidt.

- Udsigten er ikke god, men kurderne i området har ikke kendt deres besøgelsestid, siger han.

Ifølge Søren Schmidt er det YPG-militsens nære forbindelser til separatistgruppen PKK, der tvinger Tyrkiet til at angribe kurderne i Syrien.

- Tyrkerne vil ikke acceptere grupperinger, der understøtter separatistiske bevægelser som PKK, da de udgør en trussel mod Tyrkiet, siger han.

Spørgsmål?: Hvor usædvanligt er det, at USA efterlader en allieret på den måde?

- Sådan er forholdene i jernindustrien så at sige. Når du skal vælge mellem to venner, så er det logisk at vælge den, der har størst betydning for dig, siger Søren Schmidt.

- Der har hele tiden været en logisk modsætning mellem USA's alliance med Nato-landet Tyrkiet og så, at de allierer sig med Tyrkiets fjende på den anden side af grænsen.