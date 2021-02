Ekspert: Et mirakel at Beirut har undgået flere eksplosioner

Det er et mindre mirakel, at Beirut har undgået en ny katastrofe, efter at en kæmpe eksplosion lagde dele af Libanons hovedstad i ruiner 4. august.

Sådan lyder meldingen onsdag fra det tyske firma Combi Lift, der har haft til opgave at rydde op på byens havneområde, hvor eksplosionen, der kostede over 200 mennesker livet og sårede cirka 6000, fandt sted.