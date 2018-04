Eksleder Karadzic kalder folkedrabsdom politisk før appelsag

Den bosnisk-serbiske eksleder og psykiater, som studerede i Danmark i 1970'erne, blev i 2016 idømt 40 års fængsel for blandt andet folkedrab under krigen på Balkan i 1990'erne.

Karadzic er fundet skyldig i massakren på omkring 8000 muslimske mænd og drenge i byen Srebrenica i Bosnien i juli 1995.

Massakren betegnes som den værste i Europa siden Anden Verdenskrig.

Radovan Karadzic har kaldt retssagen en "politisk proces".

Den 72-årige psykiater og ekspræsident er også dømt for belejringen af Sarajevo. Byen var under belejring i 44 måneder. 10.000 civile døde.

Karadzic, som var leder af Republika Srpska, blev anholdt i en bus i Beograd i 2008. Han havde været på flugt i 11 år.

Hans forsvarer siger, at Karadzic fik en urimelig behandling ved det nu nedlagte krigsforbrydertribunal ICTY.

Han blev "formodet skyldig, og på den baggrund konstruerede man en dom for at retfærdiggøre denne formodning", har forsvarer Peter Robinson ifølge nyhedsbureauet AFP sagt.

Karadzic blev i foråret 2016 også frifundet for flere andre anklager om folkedrab, og chefanklager Serge Brammertz har blandt andet fremført, at domstolen har taget udgangspunkt i en alt for snæver definition af folkedrab.

Serge Brammertz kræver Karadzic dømt til fængsel på livstid.

De sidste ankesager fra krigen på Balkan føres ved FN-tribunalet MICT i Haag.

Sager er flyttet dertil, efter at man i 2017 lukkede Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY) med et dramatisk punktum efter knap et kvart århundredes retsopgør.

Da dommen mod general Slobodan Praljak blev læst op sidste år, drak Praljak gift i retten. Han døde efterfølgende.