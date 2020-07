Ekskæreste nægter at have skaffet piger til Epstein

Det siger hun ved et retsmøde i New York tirsdag.

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i seks anklagepunkter om, at hun blandt andet skal have hjulpet den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein med at rekruttere og mishandle unge piger seksuelt.

58-årige Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Hun er anholdt og sigtet for at have hjulpet ham med at have begået overgreb mod mindreårige.

Ved tirsdagens retsmøde skal dommeren også tage stilling til, om Maxwell skal have mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Anklagerne vil have Maxwell varetægtsfængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution. De mener, at der er "ekstrem risiko" for, at hun vil flygte fra USA.

Ghislaine Maxwells forsvarere argumenterer derimod for, at hun skal have lov at være i husarrest, fordi der er risiko for coronasmitte i fængslet.

Maxwell blev fremstillet for en dommer via en videoforbindelse. Hun sidder på nuværende tidspunkt fængslet i Brooklyn-bydelen i New York.

Hun blev anholdt 2. juli i New Hampshire, hvor hun opholdt sig på en større ejendom, som hun købte kontant i december.

Hendes identitet var skjult i forbindelse med ejendomshandlen. Anklagerne mener, at hun har forsøgt at gemme sig for myndighederne.