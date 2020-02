Eksformand i EU-Parlamentet: Det skal koste at forlade EU

Det understreger flere medlemmer af Europa-Parlamentet under en debat i Strasbourg tirsdag.

Storbritannien skal ikke forvente at kunne nyde godt af samme favorable vilkår i samarbejdet med EU i fremtiden, som briterne har haft som medlemsland i EU.

- Vi skal beskytte vores indre marked. De kan ikke komme ind som en trojansk hest uden at leve op til vores standarder.

- De er trådt ud af EU, og det koster, men de er fortsat en del af Europa, og derfor skal vi sikre en god aftale, siger Antonio Tajani, som er medlem af den kristelige konservative gruppe EPP og tidligere formand for Europa-Parlamentet.

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at briterne fortsat følger EU's regler og er en del af det indre marked frem til 2021. I mellemtiden skal der forhandles en aftale om det fremtidige forhold.

Ifølge den danske parlamentariker Peter Kofod (DF) har flere medlemmer af EU-Parlamentet været så uenige i beslutningen, om at Storbritannien skulle forlade EU, at de nu er modvillige i arbejdet med aftalen.

- Jeg fornemmer et udtalt behov blandt mange parlamentarikere for at straffe briterne, nu hvor de har meldt sig ud af EU.

- Men briterne gjorde det også klart, da de meldte sig ud, at det ikke var en udmeldelse af verden - men af EU-systemet. Jeg ønsker ikke at ydmyge briterne, men respektere beslutningen og sikre et godt fremtidigt forhold, siger Peter Kofod.

Selv om flere parlamentarikere ærgrer sig over, at Storbritannien nu har forladt EU, er der enighed om, at der skal forhandles en god aftale.

- Det er klart, at et tredjeland ikke kan have samme muligheder som EU-lande, men Storbritannien vil stadig være et stort europæisk land, der har tæt kontakt med andre europæiske lande - både geografisk, men også historisk.

- Derfor er det i vores fælles interesse at sikre en god aftale, siger Zdzislaw Krasnodebski, som er medlem af den konservative gruppe ECR.

Storbritannien går til forhandlingerne med et ønske om at forlade EU's toldunion og det indre marked fra 1. januar 2021.

EU ønsker en bred aftale og kræver blandt andet EU-adgang til at fiske i britiske farvande. Det har EU-Kommissionens chefforhandler, Michel Barnier, gjort klart.

Til gengæld kan briterne få en ambitiøs handelsaftale uden tariffer og kvoter på varer.

Både EU-Parlamentet og medlemslandene skal i sidste ende godkende aftalen om det fremtidige forhold med briterne.

Det er EU-Kommissionen med chefforhandler Michel Barnier, der varetager forhandlingerne gennem et mandat fra EU-landene og EU-Parlamentet.