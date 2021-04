Eksbetjent kendt skyldig i drab på Floyd får straf i juni

Chauvin kan idømmes op til 40 års fængsel for det mest alvorlige anklagepunkt - "second degree murder". Det dækker over, at han forårsagede utilsigtet død, mens han begik en alvorlig kriminel handling i form af et overfald.

Den 45-årige eksbetjent nægtede sig under hele retssagen skyldig i alle anklager.

Derek Chauvin blev tiltalt for drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse.

Politiet forsøgte at anholde den sorte amerikaner, fordi en butiksansat havde anmeldt ham for at betale med en falsk 20-dollarseddel.

Under anholdelsen sagde 46-årige Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret, inden han senere mistede bevidstheden. Hændelsen blev filmet på video og gik senere verden rundt.

Allerede dagen efter den dramatiske hændelse valgte politichefen i Minneapolis at afskedige Chauvin.

Det var et enigt nævningeting, der tirsdag kom frem til, at Chauvin var skyldig i alle tre anklagepunkter.

Retssagen, der varede i tre uger, er blevet kaldt en principiel sag om politivold og systemisk racisme. Og det har været med til at give sagen en enorm bevågenhed.