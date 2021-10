Eksansat anklager Facebook for at lade skadeligt indhold stå

Endnu en tidligere Facebook-medarbejder anklager det sociale medie for at prioritere økonomisk overskud over at få stoppet problematisk indhold på platformen.

Den unavngivne tidligere medarbejder anklager Facebook for rutinemæssigt at undlade at bekæmpe misinformation og andet skadeligt indhold.

Det er ifølge whistlebloweren sket i frygt for at gøre USA's daværende præsident Donald Trump vred eller for at blokere brugere, der bidrog til profit.

Den tidligere medarbejder anklager også Facebook for at tale alvoren ned omkring Ruslands påståede indblanding i det amerikanske valg i 2016.

- Det vil være overstået hurtigt, og nogle politikere vil blive rigtig sure. Men så går der et par uger, og det er glemt. I mellemtiden laver vi penge og har det godt, skulle et medlem af Facebooks kommunikationsafdeling have sagt dengang ifølge den tidligere medarbejder.

Facebook har i forvejen stået over for en storm af kritik i løbet af den seneste måned.

Blandt andet har en anden tidligere ansat ved navn Frances Haugen lækket en intern rapport, der viser, at virksomheden kender til skadeligt indhold på platformen uden at gøre noget ved det.

Den unavngivne whistleblower indgav sin klage, en uge efter at Haugen havde afgivet vidneforklaring ved en høring i USA's Kongres.

Erin McPike, der er talskvinde for Facebook, undrer sig over artiklen i Washington Post og afviser påstandene.

Hun mener, at artiklen er under standarden for, hvad avisen ellers bringer.

Selv om Facebook har stået over for kritik flere gange før, er det endnu ikke udmøntet i ny amerikansk lovgivning, der har til hensigt at regulere sociale medier.