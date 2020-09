Eks-udviklingsminister: Fattige lande overser coronadødsfald

Testkapacitet, til at tjekke mennesker der er syge, er en mangelvarer i mange fattige lande. Derfor er der et stort mørketal i forhold til dødsfald med coronasmitte, fordi man måske aldrig finder ud af, at vedkommende var smittet. Det mener forhenværende udviklingsminister og generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach. (Arkivfoto)

Foto: Rodger Bosch/Ritzau Scanpix