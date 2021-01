Eks-premierminister vidner mod leder af Italiens højrefløj

Italiens netop afgåede premierminister, Giuseppe Conte, mødte torsdag op ved en domstol. Han skulle vidne i en sag mod lederen af oppositionen, Matteo Salvini.

Domstolen skal afgøre, om der er beviser nok til at indlede en retssag mod den højreorienterede Salvini for bortførelse og embedsforsømmelse, da han i som indenrigsminister nægtede 131 migranter på et kystvagtskib at gå i land i Italien.