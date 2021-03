Eks-præsident: Bolivias regering vil anholde mig

Morales blev afsat som præsident i Bolivia i 2019 efter næsten 14 år på posten. Det skete efter pres fra militæret og efter påstande om valgfusk.

Añez stod i spidsen for en midlertidig regering, men Morales' parti, MAS, vendte tilbage til magten ved et valg i oktober sidste år. Her vandt MAS klart.

På Twitter deler Añez et link til arrestordren. Den omfatter både hende og flere andre regeringsmedlemmers navne og beskyldninger om terrorisme og opfordringer til oprør.

- Den politiske forfølgelse er begyndt, skriver Añez.

- MAS har besluttet sig for at vende tilbage til en diktatorisk tilgang. En skam, for Bolivia har ikke brug for diktatorer. Landet har brug for frihed og løsninger.