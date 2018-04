Eks-politimand anholdt for mindst 12 drab og 45 voldtægter i USA

Tirsdag blev en 72-årig forhenværende politibetjent anholdt i Sacramento og sigtet for foreløbigt to drab. Sigtelsen mod den mistænkte, Joseph James DeAngelo, ventes at blive udvidet.

Politiet mener, at han er manden, der skabte frygt og rædsel blandt indbyggere i dele af Californien tilbage i 1970'erne og 1980'erne ved at begå mindst 12 drab, 45 voldtægter og over 120 indbrud.