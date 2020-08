Eks-embedsmand sagsøger Saudi-kronprins for drabsforsøg i 2018

En tidligere højtstående embedsmand i Saudi Arabiens efterretningstjeneste beskylder landets kronprins, Mohammed bin Salman, for at have forsøgt at dræbe ham i 2018.

Episoden skulle være fundet sted, få uger efter at den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt i Tyrkiet.

Saad al-Jabri hævder, at kronprinsen skulle have sendt en henrettelsesgruppe til Canada, hvor han er i eksil, for at dræbe og partere ham, men at det lykkedes canadiske myndigheder at forpurre planerne.

- For at opfylde sine morderiske lyster har anklagede bin Salman personligt orkestreret et forsøg på drab af Dr. Saad. Et forsøg, der stadig er i gang den dag i dag, hævder Saad al-Jabri i anklagen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Personer med kendskab til situationen fortalt tidligere på året til Reuters, at Jabri har adgang til dokumenter indeholdende følsomt materiale, som den saudiske kronprins frygter kan være kompromitterende.

Den Saudi Arabiske regerings officielle mediekontor har ifølge Reuters ikke svaret på en henvendelse om en kommentar vedrørende sagsanlægget.

Det samme gælder Saudi Arabiens ambassade i Ottawa i Canada.