Egyptisk sanger fornærmer Nilen og forbydes at optræde

Det har sangeren Sherine Abdel Wahab fået at føle. Hun må ikke længere optræde i Egypten, har landets musikerforbund besluttet.

Sherine, som hun kaldes, er anklaget for at have fornærmet den egyptiske livsnerve. Hun skal møde i retten i næste måned.

I et videoklip fraråder Sherine Abdel-Wahab, at man drikker vand fra floden, der løber gennem det nordafrikanske land.

- Det vil være bedre for dig at drikke Evian, siger sangeren med henvisning til fransk kildevand.

Rådet i klippet er rettet mod en fan, som beder hende synge et af sine hits, der baseret på et ordsprog handler om, at drikker man Nilens vand, vender man helt sikkert tilbage.

Sherine er anklaget for at opildne offentligheden og for at skade nationens interesser.

Bemærkningen var tilsyneladende en spøg. Men den har ikke desto mindre skabt ballade på de sociale medier i Egypten.

Nogle brugere kalder det en fornærmelse mod Egyptens stolthed. Andre mener, at skurkene er dem, som har forurenet floden.

Sagen indledes ved en domstol i Kairo 23. december, oplyser retskilder.

Det er en advokat, der har klaget over sangeren, da videoen dukkede op i denne uge. Sangeren risikerer op til tre års fængsel eller en stor bøde.

- Mens regeringen forsøger at genoplive turismen, benyttede sangeren grov latterliggørelse, og det fik publikum til at grine. Det er en fornærmelse mod den egyptiske stat, siger advokat Hany Gad i sin klage.

Hun kan anke en eventuel dom.

Egyptens regering har efter militærkuppet i 2013 begrænset egypternes frihed.

Kunstnere, forfattere og aktivister, som kritiserer regeringen eller præsident Abdel Fatah al-Sisi risikerer bagvaskelse i populære tv-shows. Tusinder er sendt bag tremmer, siden det islamiske styre blev fjernet af militæret.

Sherine har undskyldt på Facebook.

- Jeg undskylder af hele mit hjerte for enhver smerte, som jeg må have forårsaget. Det var en dårlig joke, som jeg ikke ville have brugt, hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, skriver sangeren.

Ifølge musikernes forbund faldt kommentaren under en koncert i Libanon. Sangeren siger, at hun mener, at det var i De Forenede Arabiske Emirater.