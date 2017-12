Egyptisk popsangerinde idømt to års fængsel for pikant video

En egyptisk popsangerinde er blevet idømt to års fængsel for at "tilskynde til tøjlesløshed" i en musikvideo.

Det skriver The Guardian.

Instruktøren af videoen, Mohamed Gamal, fik samme dom som Shyma. De har begge mulighed for at appellere dommen.

Shyma blev anholdt 18. november, efter at politiet havde modtaget en række anmeldelser om sangen "I Have Issues".

I videoen til sangen kan man se Shyma iklædt sit undertøj, mens hun med tydelige seksuelle undertoner spiser en banan foran en gruppe unge mænd.

Videoen udløste stort postyr på de sociale medier i det konservative Egypten, hvor den også har været et emne i flere talkshows.

Shyma har tidligere udsendt en undskyldning for videoen på Facebook.

- Jeg forestillede mig ikke, at dette kunne ske, og at jeg ville blive udsat for så hårde angreb fra alle, skrev hun blandt andet.

Myndighederne under præsident Abdel Fattah al-Sisi har tidligere brugt en bred palet af moralske love til at sætte en stopper for en række artister.

I 2015 idømte en domstol en kvindelig danser to år i fængsel for at "tilskynde til tøjlesløshed" i en musikvideo til sangen "Let Go of My Hand".