Egyptisk aktivist anklaget for at sprede falske nyheder

De tre mænd har siddet varetægtsfængslet i over to år.

Alaa Abdel Fattah og hans to medtiltalte - blogger Mohamed Ibrahim og advokat Mohamed El-Baqer - er anklaget for at "sprede falske nyheder".

De fik mandag læst anklageskriftet op.

Alle tre har siddet fængslet siden september 2019, hvor de blev anholdt i kølvandet på en sjælden demonstration mod Egyptens regering.

Abdel Fattahs advokat oplyste i sidste uge, at hverken han eller hans klient på forhånd havde fået at vide, hvad han var anklaget for i denne omgang.

Bloggeren blev verdenskendt i forbindelse med den egyptiske revolution i begyndelsen af 2011, der væltede den daværende præsident, Hosni Mubarak.

I 2013 kom den nuværende præsident, general Abdel Fattah al-Sisi, til magten efter at have afsat den folkevalgte Mohamed Mursi fra posten.

Sisi - der er tidligere hærchef - har slået hårdt ned på al politisk modstand. Akademikere, journalister, advokater, aktivister, islamister og politikere er nogle af de mange, der er blevet fængslet under hans styre.

Ingen demonstrerer længere i Egypten eller ytrer kritik af regeringen af frygt for konsekvenserne.

Menneskerettighedsgrupper vurderer, at der sidder omkring 60.000 politiske fanger i de egyptiske fængsler.

I et interview for to år siden afviste præsident Sisi blankt, at der skulle være så meget som en enkelt politisk fange i landet.

Tidligere har Alaa Abdel Fattah siddet fængslet i fem år på grund af sine synspunkter.

Den retssag, der gik i gang mandag, føres ved en særlig egyptisk sikkerhedsdomstol. Domme, som bliver afsagt her, kan ikke ankes.

Næste retsmøde i sagen mod Alaa Abdel Fattah og hans to medtiltalte finder efter planen sted 1. november.