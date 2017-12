Egyptisk advokat får tre år for udtalelse om voldtægt

En egyptisk domstol har idømt en advokat tre års fængsel for udtalelser om, at en kvinde, der er iført opsmøgede jeans, burde blive voldtaget. Advokaten fremsatte udtalelsen i et tv-program.

Wahsh' udtalelse i et tv-program har vakt udbredt harme og ført til en række klagesager hos statsanklagemyndigheden. Statsanklageren besluttede derefter at retsforfølge advokaten.

Wahsh udtalte, at det var "en national pligt at voldtage kvinder, som gik med stramme, opsmøgede jeans".

Han er dømt for opfordre folk til at lade hånt om lovgivningen, for at udbrede ondsindede rapporter og for at opildne til handlinger, som kan true den offentlige ro og orden.

Egyptiske kvinder har længe klaget over udbredt og grov sexchikane i samfundet, og myndighederne har i adskillige år arbejdet på at få indført en skærpet lovgivning.

Det er uklart, hvorvidt advokaten vil anke dommen.

Under den globale #MeToo-kampagne, der har sat fokus på seksuelle overgreb og sexchikane, har en række egyptiske kvinder også fortalt om sexkrænkelser.

I en FN-rapport fra 2013 hedder det, at 99 procent af alle de kvinder, som havde deltaget i en undersøgelse i Egypten, havde været udsat for sexchikane.

En nylig rapport antyder ifølge BBC, at Kairo er verdens farligste storby for kvinder.

Men der er flere rapporter om protestgrupper og modreaktioner fra særligt teenagepiger og unge kvinder. Der har også været en del kampagner vendt mod sexkrænkelser samt oplysningskampagner om den gældende lovgivning.