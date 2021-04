Containerskibet "Ever Given" i Great Bitter Lake i Suezkanalen. Her har det ligget siden den 29. marts, da det kom fri af seks dages grundstødning, Skibet, der har japanske ejere, men som drives af Taiwan-rederiet Evergreen, var på vej til Rotterdam, da det lagde sig på tværs i kanalen. Foto: Mohamed Elshahed/Ritzau Scanpix

Egypten kræver milliarder for "Ever Given"

Containerskibet "Ever Given" ligger stadig i Suezkanalen efter grundstødningen i marts. Myndighederne tilbageholder det og kræver 5,7 milliarder i erstatning.

Verden - 14. april 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det er dyrt at blokere Suezkanalen, en af verdens vigtigste søveje. Det har ejerne af containerskibet "Ever Given" og deres forsikringsselskab opdaget. Skibet stødte i marts på grund og blokerede i seks dage kanalen for trafik.

