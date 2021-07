Egypten giver 24 medlemmer af muslimsk broderskab dødsstraf

En egyptisk domstol har torsdag dømt 24 medlemmer af Det Muslimske Broderskab til døden for drab på fire politibetjente i to separate sager.

Under angrebet blev tre politibetjente dræbt og mange såret.

I en anden sag blev medlemmer af Det Muslimske Broderskab, der er en sunnimuslimsk politisk bevægelse, dømt for at have dræbt en politibetjent i 2014.

Otte af de i alt 24 medlemmer af broderskabet blev dømt in absentia, altså uden at være til stede i retten.

Dødsstraf i Egypten, der er den arabiske verdens mest folkerige land, bliver udført ved hængning.

Ifølge den unavngivne retskilde kan dommene appelleres.

Egypten forbød Det Muslimske Broderskab i 2013, efter at militæret afsatte den tidligere præsident Mohamed Mursi.

Siden Abdel Fattah al-Sisi stod i spidsen for den militære overtagelse og blev præsident, har han slået hårdt ned på Det Muslimske Broderskab og fængslet tusindvis af bevægelsens tilhængere.

Broderskabet blev grundlagt i Egypten i 1928.

I begyndelsen handlede det om at udbrede islamisk moral, men bevægelsen blev snart involveret i politik, særligt kampen for at slippe fri af det britiske kolonistyre i Egypten og rense landet for vestlig indflydelse.

Det Muslimske Broderskab er forbudt i flere lande for dets påståede tilknytning til terrorisme.

Tidligere i år udtalte Amnesty International skarp kritik af Egypten for den "markante stigning" i antallet af registrerede henrettelser i landet.

Antallet af bekræftede henrettelser i Egypten mere end tredoblede således fra 32 i 2019 til 107 i 2020.