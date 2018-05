Egypten forbyder YouTube for krænkelse af profet

Afgørelsen er faldet i Den Øverste Administrative Domstol og kan ikke appelleres.

Sagen har kørt i retsvæsnet i Egypten i flere år. I 2013 beordrede en lavere domstol YouTube blokeret for at have bragt en film, som blev regnet for krænkende over for muslimernes profet.

Dommen blev appelleret af de egyptiske telemyndigheder, og det er appelafgørelsen, som nu er faldet.

YouTube ejes af Google. I 2013 sagde kommunikationsministeriet, at det ville være umuligt at lukke for YouTube uden også at lukke for Googles søgemaskiner.

Det er filmen "Innocence of Muslims", der er årsag til forbuddet. Det er en video på 13 minutter, som er lavet i Californien og er finansieret af private penge.

Da den kom frem i 2012, udløste den en bølge af vrede mod USA i Egypten og andre arabiske lande.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at det lørdag eftermiddag fortsat var muligt at bruge YouTube i Egypten.