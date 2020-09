Egypten anholder hundreder for at demonstrere mod Sisi

Demonstrationer er ellers blevet en sjældenhed under præsident Sisi. Hans regering har indført love, der kan give flere års fængsel for politiske ytringer, der ikke ligger på linje med regeringen.

Alligevel har der været mindre demonstrationer fredag - først og fremmest udenfor de store byer. Det bekræfter sikkerhedskilder.

I et tilfælde siger et øjenvidne, at omkring 100 mænd var samlet uden for byen Damietta, hvor de råbte "gå af, Sisi".

Den Egyptiske Komité for Rettigheder og Frihed siger, at den selv har dokumenteret, at 249 mennesker er blevet tilbageholdt i de seneste ni dage.

Andre rettighedsgrupper har dokumentation for, at 133 andre er tilbageholdt.

Den egyptiske anklagemyndighed sagde søndag, at den har beordret 68 mindreårige løsladt for deres formodede deltagelse i "nylige optøjer".

Anklagemyndigheden nævner ikke de over 300 øvrige tilbageholdelser.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en udtalelse fra Egyptens indenrigsministerium.

Demonstrationerne er til dels udløst af frustration over økonomien, der er blevet forværret under coronaudbruddet. Mange er også utilfredse med en ny politik, der giver regeringen mulighed for at udstede bøder eller rive huse ned, der er bygget uden den rigtige tilladelse.

De mindre protester i Egypten fandt sted omkring årsdagen for demonstrationer i hovedstaden Kairo og andre byer.

Her gik flere tusinder modstandere af præsident Sisi på gaden og krævede hans afgang.

En forretningsmand ved navn Mohamed Ali, der lever i eksil i Spanien, havde sidste år opfordret egypterne til at gøre modstand mod Sisis undertrykkende styre.