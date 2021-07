Egypten afviser anklager om seksuelle overgreb af betjente

Flere kvinder beskylder i avisen New York Times egyptiske embedsfolk for at misbruge dem seksuelt.

Egyptens regering afviser alle beskyldninger om, at kvinder risikerer at blive udsat for seksuelle overgreb under visitationer af statslige myndigheder som politiet og andre grupper.

Det skriver New York Times.

Udmeldingen kommer, efter at avisen har bragt interviews med flere kvinder, der alle siger, at de har oplevet at blive seksuelt misbrugt af embedsfolk på Egyptens politistationer, hospitaler og fængsler.

I en udtalelse delt på Facebook og Twitter afviser regeringen "gyldigheden af beskyldningerne". Regeringen siger samtidig, at den er en del af et forsøg på at "sprede rygter og løgne".

I udmeldingen står der ikke noget om, hvorvidt kvindernes påstande er blevet efterforsket i landet.

De fleste af kvinderne i New York Times' artikel er anonyme. Men fire er stået frem med navn.

En kvinde ved navn Asmaa Abdel Hamid fortæller om, hvordan hun i 2018 blev udsat for tre grænseoverskridende kropsvisitationer, efter at hun blev anholdt for at protestere mod en prisstigning på togbilletter.

Hun siger, at hun blev tvunget til at afklæde sig foran en gruppe af betjente, inden hun blev udsat for en såkaldt jomfruelighedstest. Ifølge hende blev hun senere penetreret analt af en kvindelig fængselsbetjents finger.

En transkvinde, som New York Times har talt med, fortæller, hvordan hun i 2019 efter en anholdelse blev udsat for en grænseoverskridende analundersøgelse for angiveligt at bestemme hendes køn.

Ifølge avisen har flere menneskerettighedsorganisationer igennem årene dokumenteret flere lignende tilfælde.

En menneskerettighedsadvokat ved navn Negad el-Borai opfordrede i forbindelse med artiklen Egyptens statsanklager til at gå ind i sagen.

Han har dog siden trukket kravet tilbage. Det er ifølge advokaten sket på opfordring fra flere af kvinderne i artiklen, fordi de frygter at blive anholdt efter afsløringerne.