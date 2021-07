Eftersøgning efter omkomne i Miami er officielt afsluttet

Det fortæller vicechef for brandvæsenet i amtet Miami-Dade Raide Jadallah til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Ifølge Raide Jadallah er brandvæsenets arbejde med at bjærge omkomne fra ruinerne slut, og en konvoj af brandbiler og andre køretøjer har forladt området.

Imens fortsætter politiet og retsmedicinere deres arbejde med at identificere ofrene.

Udmeldingen kommer, en måned efter at den 12 etager høje bygning delvist kollapsede den 24. juni.

Mindst 97 mennesker blev dræbt i ulykken, mens en uidentificeret person fortsat savnes.

Årsagen til sammenstyrtningen er endnu ikke fastslået. Der har været meget fokus på en rapport fra 2018, som advarede om strukturelle fejl i byggeriet.

Ulykkesstedet i Surfside er nu tomt, men det er fortsat en udfordring for de lokale myndigheder.

Ifølge AP har en ingeniør, som er ansat til at hjælpe med at finde ud af, hvorfor bygningen kollapsede, advaret om, at stedet stadig ikke er sikkert.

Således skrev bygningsingeniør Allyn Kilsheimer i et brev torsdag, at Collins Avenue, hvor bygningen lå, er i fare for at styrte sammen.

- Vi mener, at der er en potentiel farlig situation på stedet, hvor en omkransende mur er i fare for at kollapse, skriver Allyn Kilsheimer.

Alt, der er tilbage på stedet, hvor bygningen Champlain Towers South engang lå, er væggene omkring et underjordisk parkeringshus.

Ifølge Allyn Kilsheimer er der risiko for, at trafik i nærheden kan få væggene til at kollapse, hvormed dele af gaden kan falde ned i det store tomrum i midten.