Efterretningschef: Angreb som Kongsberg vil ske igen

- Denne type angreb, der er udført impulsivt af en person med enkle midler, vil ske igen. Hvor tragisk udfaldet bliver af sådanne angreb, afhænger mere af politiets reaktionstid, end i hvilken grad man har kunnet forudse det, siger han ifølge NTB.

Den norske efterretningstjeneste havde flere år forud for angrebet kendskab til den drabssigtede Espen Andersen Bråthen.

PST blev første gang varslet om ham i 2015, efter at han havde konverteret til islam.

Da han i 2017 lagde en truende video på nettet, blev PST også orienteret om det.

I videoen erklærede han sig for muslim, kom med en advarsel og sagde, at han var "en budbringer". Dengang blev det vurderet, at det, der blev sagt i videoen, ikke udgjorde en kriminel trussel.

PST-lederen siger i den sammenhæng, at efterretningstjenesten får mange henvendelser om afvigende opførsel.

- Desværre er der mange mennesker, som kommer med truende og hadske udtalelser. Ugentligt får vi kendskab om utrolig mange videoer, kommentarer, billeder og opslag, som er grovere og mere ekstreme end denne video, siger han.

Arne Christian Haugstøyl vil endnu ikke fælde dom over, hvorvidt PST kunne have gjort noget anderledes for at undgå angrebet.

- Jeg vil vente på evalueringen, før jeg siger noget om det. Men jeg tror, at det vil ende i en diskussion om, hvilken risiko vi må leve med i et demokratisk og åbent samfund, siger han.