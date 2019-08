Efterlyst ekspræsident møder op i retten tiltalt for korruption

Bashir blev styrtet 11. april efter flere måneder med uroligheder og protester mod regimet. Han har siddet fængslet siden. Han blev bragt til retssalen af en stor militærkolonne.

Den tidligere sudanske leder er tiltalt for korruption, for at have taget imod gaver og for at have været i besiddelse af udenlandsk valuta.

Retssagen mod ham bliver en test af det nye styres vilje og evne til at gøre op med Bashir-æraen, som var præget af udbredt vold, økonomisk sammenbrud og Sydsudans løsrivelse.

I maj blev Bashir også anklaget for at have opildnet til drab på demonstranter, og anklagemyndigheden vil have ham tiltalt for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Store pengebeløb er blevet fundet i forskellige valutaer i Bashirs hjem.

Lørdag underskrev Sudans militære råd og en koalition af oppositionsgrupper en aftale, der skal bane vejen for en overgang til civilt styre i landet. Aftalen er beskrevet som "historisk".

Enigheden bygger på en aftale fra 17. juli, hvor parterne blev enige om et fælles militært-civilt organ, der skal følge og sikre dannelsen af en civil regering og et parlament. Det skal sidde i en overgangsperiode på tre år.

Blandt andre den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, og Salva Kiir, præsident i Sydsudan, var til stede, da parterne skrev under.

ICC har i årevis krævet, at Bashir stilles for retten, og Amnesty International insisterede tidligere i denne måned på, at korruptionsretssagen ikke må komme i vejen for alvorligere anklager i Haag.

Sagerne mod Bashir i Haag handler om folkedrab og krigsforbrydelser begået i Darfur-provinsen.