Efterforskning af massedrab mod civile indledes i Etiopien

Tigray-regionen i den nordlige del af landet er ramt af kampe mellem etiopiske regeringsstyrker og oprørsledere.

Konflikten har varet i mindre end to uger. Og tusindvis af personer er blevet sendt på flugt mod nabolandet Sudan.

Tidligere har der været meldinger om, at omkring 500 medlemmer af oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF) er blevet dræbt i kampene.

Men denne uge har menneskerettighedsorganisationen Amnesty International også rapporteret om drab af civile i byen Mai-Kadra i Tigray.

Her skal snesevis - formentligt flere hundrede - være stukket eller hakket til døde.

- Vi har bekræftet massakren på et meget stort antal civile - tilsyneladende daglejere, der intet har med den aktuelle konflikt af gøre, skrev Amnesty torsdag i en meddelelse.

Det er disse meldinger, som Etiopiens kommissionen for menneskerettigheder skal undersøge nærmere.

Fredag udtrykte FN stor bekymring for mulige krigsforbrydelser i Tigray-regionen.

- Der er risiko for, at denne situation vil komme fuldstændig ud af kontrol, hvilket vil lede til mange døde og ødelæggelse, ligesom at mange vil blive fordrevet internt i Etiopien og over grænser, sagde en talsmand for FN-chef Michelle Bachelet.

Hun krævede samtidig en gennemgribende undersøgelse af meldingerne om massedrab mod civile i Mai-Kadra.

Konflikten truer desuden med at brede sig ud over Tigray-regionens grænser.

Lørdag morgen oplyser den etiopiske regering, at styrker i Tigray har affyret missiler mod to byer i naboregionen Amhara.

Missilangrebet skal være sket sent fredag aften. Blandt andet er en lufthavn blevet beskadiget, oplyser regeringen.

Konflikten i Tigray brød ud den 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra premierminister Abiy Ahmed lancerede en offensiv i regionen.

Det skete, efter at TPLF ifølge Ahmed havde angrebet føderale militærlejre - et forhold, som TPLF afviser.

I hele regionen har der under konflikten været lukket ned for alle kommunikationskanaler. Derfor har det været svært at verificere de ofte modstridende meldinger, der kommer fra regionen.