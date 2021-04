Efterforskere ransager tidligere Trump-advokats lejlighed

Føderale efterforskere har onsdag ransaget den tidligere Trump-advokat Rudy Giulianis lejlighed.

Dermed intensiveres efterforskningen af Giuliani og hans forbindelser til Ukraine.

En advokat for Giuliani har bekræftet, at den 76-årige tidligere borgmester for New York City har fået sin lejlighed og sit kontor på Manhattan ransaget. Flere mobiltelefoner er blevet beslaglagt.