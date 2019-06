Efterforsker: FN må lære af Khashoggi-drab

Hun har efterforsket drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

På et møde i FN's Menneskerettighedsråd i Genève onsdag, lagde hun op til, at FN bør oprette egne teams, som kan rykke ud med kort varsel for at bistå nationale efterforskninger af drab.

Hun foreslog også, at disse teams skal beskytte folk, som er mål for deres egne landes myndigheder eller ikkestatslige aktører i et andet land.

- Et sådant team bør være underlagt FN's Menneskerettighedsråd.

Forslagene kommer i forbindelse med, at hun har offentliggjort sin rapport om drabet på Khashoggi.

- Det var et overlagt og planlagt drab, konkluderer Callamard i rapporten, hvor hun giver Saudi-Arabien ansvaret for drabet.

Som særlig efterforsker og ordfører for henrettelser uden lov og dom taler Callamard ikke på vegne af FN, men rapporterer til verdensorganisationen.

Hun siger, at Saudi-Arabiens egen efterforskning af Khashoggi-drabet ikke har ført til nogen opklaring af, hvem der gav ordre til drabet.

Men hun fastslår, at der er behov for at se nærmere på kronprins Mohammed bin Salman og andre højtstående embedsmænds roller i sagen.

Callamard opfordrer FN's generalsekretær, António Guterres, til at tage initiativ til en opfølgende efterforskning af drabet på Khashoggi med henblik på at opbygge stærk dokumentation i sagen mod de påståede gerningsmænd.

Hun siger også, at G20-topmødet bør presse Saudi-Arabien til at tage skylden for drabet, som hun kalder et "statsligt drab".

I USA har demokrater i Kongressen tidligere krævet, at sagen skulle få konsekvenser for den amerikanske politik over for Saudi-Arabien.

Den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi blev i oktober 2018 dræbt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Det skabte meget røre internationalt.