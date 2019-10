Efter kritik: Victoria's Secret bruger første plus size-model

Victoria's Secret har fået kritik for at bruge ensartede modeller. Men det ser selskabet ud til at ændre på.

I flere år er det kendte undertøjsselskab Victoria's Secret blevet kritiseret for at være for snæversynet i forhold til kvindekroppen og kvindeidealet.

Om det er for at komme den kritik til livs, vides ikke. Men i hvert fald er der inden for kort tid både hyret en "plus size"-model og en transkønnet model.

Det skriver flere medier, herunder de britiske aviser The Independent og Daily Mail.

"Plus size"-modellen er Ali Tate-Cutler, som bruger en størrelse 14. Det bliver ifølge The Independent kategoriseret som "plus size". En britisk størrelse 14 svarer i dansk størrelsesorden til en størrelse 44.

Det er første gang nogensinde, at Victoria's Secret benytter sig af en model i den størrelse, skriver avisen.

Brugen af Ali Tate-Cutler sker i forbindelse med en ny undertøjskampagne, som amerikanske Victoria's Secret har indledt sammen med det britiske undertøjsmærke Bluebella.

I kampagnen bruger Victoria's Secret også den transkønnede model May Simón Lifschitz, der er halvt dansker og halvt argentiner. Det skriver Daily Mail.

Kampagnen, der bliver kaldt "Love Yourself", har ifølge Victoria's Secret et mål om at fejre kvinden og pladsen til større diversitet blandt kvinder.

Netop det er Victoria's Secret tidligere blevet kritiseret for ikke at gøre nok ud af. Kritikere har ment, at selskabet ikke har været god nok til at bruge andre typer modeller end de mere traditionelle af slagsen.

For den dansk-argentinske model May Simón Lifschitz er der glæde over at være en del af en kampagne, som har fokus på større diversitet.

- Jeg er meget taknemlig, og jeg føler mig heldig over at være en del af et projekt med så meget kærlighed, siger hun til Daily Mail.

Victoria's Secret er et af verdens største undertøjsselskaber. Det blev grundlagt i 1977, og selskabet er i dag ejet af koncernen L Brands.

I det seneste fulde regnskabsår havde hele L Brands-koncernen, herunder Victoria's Secret, en omsætning på 13,2 milliarder dollar.

Det svarer i runde tal til 90 milliarder kroner.