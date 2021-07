Efter en måneds nedlukning stiger smitten fortsat i Sydney

Lørdag er det fire uger siden, at store dele af den australske delstat New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger, lukkede ned som følge af et smitteudbrud med den smitsomme Delta-variant af coronavirusset.

Til trods for at delstatens 8,2 millioner indbyggere har været underlagt strenge restriktioner i en måned, går det fortsat den forkerte vej med smittetallene.

Således oplyser myndighederne lørdag, at der det seneste døgn er registreret 163 lokalt overførte smittetilfælde. Det er det højeste antal dagligt smittede under det nuværende smitteudbrud, der begyndte i midten af juni, og en stigning fra 136 dagen før.

- Desværre fortsætter antallet af smittetilfælde med at stige i New South Wales, siger delstatens sundhedsminister, Brad Hazzard, til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de 163 nye smittetilfælde har 45 personer været ude i samfundet, mens de har været smitsomme, oplyser sundhedsmyndighederne.

New South Wales' mål er at få antallet af smittede ude i samfundet så tæt på nul som overhovedet muligt.

Ifølge avisen The Sydney Morning Herald beskriver sundhedsminister Brad Hazzard manglen på Pfizer-vacciner i New South Wales som et "kaos".

Han fortæller videre, at manglen på vaccinedoser kan komme til at betyde, at personer, som allerede har fået deres første stik med Pfizer, må vente endnu længere på deres andet stik, således at flere mennesker kan få den første dosis.

Delstatslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian, kaldte fredag coronasituationen i Sydney en "national krise".

Derfor ønsker delstaten, at føderalregeringen sørger for, at Sydney får flere vaccinedoser - et ønske, der bliver mødt med modstand fra andre delstater.

Kun 15 procent af den australske befolkning på omkring 25 millioner er ifølge Reuters færdigvaccineret.

Sydneys fem millioner indbyggere må kun forlade hjemmet af essentielle grunde. Samtidig må kun to personer samles udendørs, ligesom at folk skal blive inden for en radius af ti kilometer fra deres hjem for eksempelvis at motionere.

Derudover må kun én person fra hver husstand forlade hjemmet per dag for at handle.

Hundredvis af ekstra betjente er sat ind i Sydney for at håndhæve byens restriktioner.

Lørdag fortæller vicepolitikommissær i New South Wales Gary Worboys ifølge The Sydney Morning Herald, at politiet det seneste døgn har udskrevet 246 bøder på hver 1000 dollar - knap 4700 kroner.

Blandt andet har politiet været nødt til at rykke ud til en række private fester på tværs af delstaten.

Det er ikke kun New South Wales, der er lukket ned. Også nabostaten Victoria, hvor storbyen Melbourne ligger, er i disse dage lukket ned som følge af Delta-varianten.