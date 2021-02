Efter briterne er danskerne mest villige til at få vaccine

Således svarer over halvdelen af de adspurgte i en ny undersøgelse offentliggjort torsdag, at de vil takke ja, hvis de blev tilbudt en vaccine i næste uge.

Undersøgelsen, der er foretaget af YouGov og Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London, har kigget nærmere på tilliden til en vaccine i 15 forskellige lande.

Undersøgelsen viser, at folk i Storbritannien er mest villige til at få en vaccine. Således varer 78 procent af de adspurgte briter i undersøgelsen, at de er villige til at blive vaccineret mod covid-19.

Dernæst følger Danmark med 67 procent.

Samlet set er vaccinetilliden højere, end den var i november. Her viste en undersøgelse blandt de samme 15 lande og i alt 13.500 mennesker, at kun 40 procent var villige til at blive vaccineret.

I den nye undersøgelse er franskmændene de mest vaccineskeptiske. Således svarer 44 procent, at de ikke vil tage vaccinen.

Men samtidig er der siden november sket en fordobling i andelen, som er helt overbeviste om, at de vil tage vaccinen. Den andel er vokset fra 15 procent i november til 30 procent i januar.

I Australien, Japan, Sydkorea og Singapore er tilbøjeligheden til at ville tage en vaccine til gengæld faldet i samme periode.

- Eftersom vacciner vil spille en afgørende rolle i at få pandemien under kontrol, er ledere nødt til at gøre noget nu for at hjælpe flere mennesker til at forstå fordelene ved at blive vaccineret mod covid-19 og sørge for, at ingen bliver glemt, siger David Nabarro.

Han er både en af direktørerne på Institute of Global Health Innovation og covid-19-ekspert hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Undersøgelsen er en del af WHO og andre organisationers bestræbelser på at overvåge sundhedsrelateret adfærd og holdninger under pandemien.

Siden april 2020 har forskere undersøgt flere end 470.000 mennesker over hele verden.