Efter Twitter-krise appellerer May til Trump om Jerusalem

Theresa May og Donald Trump har tirsdag talt sammen for første gang, siden den britiske premierminister fordømte den amerikanske præsidents deling af videoer fra en britisk højreekstrem organisation på Twitter.

Centralt på telefonmødet stod en anden uenighed mellem USA og Storbritannien - nemlig spørgsmålet om USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

- De drøftede forskellige holdninger til anerkendelsen af Jerusalem som Israels hovedstad. De var enige om vigtigheden af, at USA fremlægger forslag til fred, og at det internationale samfund støtter denne proces, siger Mays talsmand.

Den britiske leder har udtrykt ærgrelse over Trumps udmelding 6. december om Jerusalems status og om USA's plan om at flytte sin ambassade til den hellige by.

Den britiske regering ser Trumps beslutning som en kilde til konflikt mellem israelere og palæstinensere. May mener, at det er et problem i bestræbelserne på at arbejde videre mod en tostatsløsning mellem de stridende parter.

De to ledere fik også talt om de aktuelle forhandlinger mellem EU og Storbritannien, der arbejder på at forlade Den Europæiske Union.

I forlængelse af denne proces vil briterne og amerikanerne gå efter at lande en bilateral handelsaftale. Det har Trump også tidligere sagt.

May "benyttede lejligheden til at informere præsidenten" om de seneste fremskridt i forhandlingerne med EU.

- De var enige om vigtigheden af en hurtig handelsaftale efter brexit, siger Mays talsmand.

Trump og May, som har haft et lidt kompliceret forhold, kom på kant, da den amerikanske præsident i november valgte at dele tre videoer fra den britiske organisation Britain First.

En af videoerne hævder blandt andet at vise en "muslimsk migrant", som med spark og slag angriber en "hollandsk dreng med krykker".

Britain First, der fordømmes af alle partier i det britiske parlament, beskrives af kritikere som en fascistisk organisation, der drives af dømte kriminelle.

Mays talsmand sagde dengang i sin kritik af Trumps delinger:

- Den kendsgerning, at vi arbejder sammen, betyder ikke, at vi er bange for at sige, når vi mener, at USA gør noget forkert.

Flere medlemmer har opfordret til, at May aflyser Trumps planlagte statsbesøg i Storbritannien.