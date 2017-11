Efter 91 års forbud må folk igen danse på New Yorks barer

Byrådet havde på forhånd stemt for at skrotte den gamle lov, der trådte i kraft i 1926. Kritikere har betegnet den som racistisk, fordi den i begyndelsen især blev brugt til at slå ned på Harlems jazzklubber, hvor sorte og hvide blandede sig med hinanden.

Ifølge modstandere af loven er den også historisk blevet brugt til at målrette latinamerikanere og medlemmer af LGBT-samfundet.

I 1990'erne brugte daværende borgmester Rudy Giuliani desuden loven til at slå hårdt ned på natklubber i sin kamp mod kriminalitet.

- Det er 2017, og denne her lov giver bare ingen mening. Nattelivet er en del af den smeltedigel, som New York er, og som bringer folk sammen, siger borgmester Bill de Blasio.

- Vi ønsker at være en by, hvor folk kan arbejde hårdt og nyde byens natteliv uden hemmelige forbud mod at danse, siger han.

Selv om loven sjældent er blevet håndhævet de senere år, så kræver den, at offentlige steder, der sælger mad og drikke, skal have en tilladelse, for at folk må danse på stedet.

Tilladelsen er noget nær umulig at få, men har man som barejer, restaurantejer eller natklubejer ikke en tilladelse, risikerer man en bøde.

Kun omkring 100 af New Yorks flere end 22.000 barer, restauranter og klubber har den pågældende tilladelse.