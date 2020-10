Efter 87 dage genåbner butikker og restauranter i Melbourne

- Jeg er meget glad for at kunne meddele, at fra tirsdag klokken 23.59 vil detailhandlen åbne igen. Også restauranter, hoteller, caféer og barer vil genåbne, siger han til journalister ifølge nyhedsbureauet dpa.

Onsdag er det 87 dage siden, at storbyen Melbourne og omegn blev lukket ned 2. august.

Her blev en såkaldt stadie 4-nedlukning annonceret. Det omfattede blandt andet et natligt udgangsforbud og en rejsebegrænsning på fem kilometer fra hjemmet.

Stadie 4-nedlukningen kom i kølvandet på en stigning i antallet af nye smittetilfælde i begyndelsen af juli. Smitten spredte sig fra hoteller, hvor folk var i karantæne efter ankomst fra udlandet.

Fra midnat onsdag er det ikke længere nødvendigt for Melbournes 4,9 millioner indbyggere at have en særlig god grund til at forlade hjemmet. Dog vil en rejsebegrænsning på 25 kilometer fra hjemmet forblive på plads indtil 8. november.

Nyheden fra Daniel Andrews kommer, efter at der mandag blev registreret nul nye tilfælde af coronavirus i Victoria for første gang siden 9. juni.

Således vil restriktionerne blive lempet fra stadie 4 til stadie 2 fra tirsdag klokken 23.59.

Det bør give Australiens skrantende økonomi et løft, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Nu er det tid til at genåbne, siger Daniel Andrews mandag til journalister i Melbourne.

- Vi har formået at bringe dette under kontrol. En dag med nul nye sager er en fantastisk præstation, siger han ifølge Reuters.

Fra midnat til onsdag vil folk frit kunne forlade deres hjem, mens restauranter, caféer, butikker, barer og hoteller får lov at genåbne.

Dog vil kapaciteten disse steder være begrænset til 70 personer udendørs og 40 personer indendørs.