Ecuadors præsident: Assange havde ofte hackere på besøg

Den svenske programmør Ola Bini er en af de hackere, der oftest har besøgt Julian Assange, fortæller præsidenten.

Ifølge Ecuadors indenrigsministerium rejste Ola Bini mindst 12 gange til Storbritannien for at se Assange.

Ola Bini bor til dagligt i Ecuadors hovedstad, Quito. Han blev tilbageholdt af politiet den 11. april, blot få timer efter at Ecuador havde meddelt, at landet ikke længere vil give Julian Assange politisk asyl.

Svenskeren anklages for at have hacket sig ind i mobiltelefoner og internetkonti, der tilhører både private borgere og regeringen i Ecuador.

Ecuadors præsident, Lenin Moreno, har fortalt, at Assanges politiske asyl blev ophævet, fordi han havde forsøgt at oprette et "spionagecenter" på ambassaden i London.

Den kontroversielle WikiLeaks-stifter er anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Den i dag 47-årige Assange blev tilbage i november 2010 efterlyst af det svenske politi. Han var mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på to svenske kvinder i august samme år.

Sagen var medvirkende til, at Assange i juni 2012 søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i Storbritannien. Her opholdt han sig, indtil han torsdag blev anholdt i London.

Den svenske sag mod Assange blev henlagt i 2017. Efter hans anholdelse overvejer den svenske anklagemyndighed, om sagen skal genåbnes. Sverige har endnu ikke officielt bedt om at få Assange udleveret.

Det har til gengæld USA.