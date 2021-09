Ecuador måber over brutalt fangeoprør

Her har mindst 116 personer mistet livet, efter at voldelige optøjer tirsdag brød ud i fængslet Litoral Penitenciaria i landets største by, Guayaquil. Yderligere 80 personer er såret.

Bandeopgør i fængsler er på ingen måde et særsyn i Latinamerika, men i Ecuador har et særligt brutalt og dødeligt et af slagsen alligevel fanget verdens opmærksomhed.

Det skriver BBC.

Dødstallet er blevet opjusteret flere gange. Først forlød det, at 24 personer var blevet dræbt.

Det tal steg siden til omkring 100, inden myndighederne onsdag nåede frem til, at mindst 116 var døde efter en gennemgang af fængslet.

Ifølge BBC er der tale om den værste fængselsmassakre i Ecuadors historie.

Præsident Guillermo Lasso erklærede onsdag undtagelsestilstand i landets fængselsvæsen. Det tillader regeringen at sende ekstra politi og soldater til Ecuadors fængsler.

Lasso var synligt bevæget, da han på et pressemøde kaldte episoden for "frygtelig og tragisk". Det skriver nyhedsbureauet AP.

De voldsomme optøjer brød ud, da der opstod slåskampe mellem flere kriminelle bander i fængslet tirsdag. Sammenstødene varede i mere end fem timer, og fangerne tog angiveligt både skydevåben, knive og sprængstoffer i brug.

Mindst fem fanger meldes at være blevet halshugget.

Politikommissær Fausto Buenaño sagde onsdag ifølge BBC, at flere af fangerne kastede med håndgranater, og at to betjente blev såret under arbejdet med at genvinde kontrollen over fængslet.

Ifølge Bolivar Garzon, der leder Ecuadors fængselsvæsen, fik myndighederne kontrol over situationen tirsdag eftermiddag lokal tid. Natten til onsdag udbrød optøjerne dog på ny, inden politiet onsdag morgen fik endegyldigt styr på fangerne.

- Vi er i gang med at gå ind i de afdelinger, hvor der var konflikt, og vi opdager stadig flere lig, sagde han onsdag til en lokal radiostation.

Det er banderne "Los Lobos" og "Los Choneros", der bliver beskyldt for at stå bag uroen. Begge bander menes at have tætte forbindelser til Mexicos magtfulde narkokarteller.

- Det er beklageligt, at vores fængsler bliver gjort til stedet for magtkampe mellem kriminelle bander, sagde præsident Guillermo Lasso onsdag.

Familier og venner til de indsatte forsamlede sig efter optøjerne foran fængslet, mens de ventede på nyt. Flere græd, mens de fortalte journalister, hvordan deres kære var blevet dræbt på brutal vis, skriver AP.

Hændelsen i Litoral Penitenciaria er det tredje dødelige oprør i det ecuadorianske fængselssystem i år efter lignende episoder i februar og juli.

Det fik i august Guillermo Lasso til at love, at regeringen vil øge finansieringen til landets overfyldte fængselssystem og blandt andet bygge nye afdelinger.

Ecuadors fængsler huser omkring 39.000 fanger, men har kun plads til cirka 30.000.

Ecuadors tidligere udenrigsminister Ledy Zúniga har efter optøjerne tirsdag og onsdag kritiseret regeringen for ikke at have gjort nok efter episoderne tidligere på året.

Volden i Ecuadors fængsler er også tidligere blevet fordømt af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR).