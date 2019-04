Ecuador anholder svensker tæt på Assange i lufthavn i Quito

Den svenske mand har bopæl i den ecuadorianske hovedstad og var i færd med at boarde et fly til Japan, da han blev anholdt torsdag eftermiddag.

Det oplyser en højtstående ecuadoriansk embedsmand.

Samtidig fortæller Ecuadors indenrigsminister, María Paula Romo, at svenskeren mistænkes for at være en af WikiLeaks' nøglespillere.

Manden menes ifølge ministeren at have konspireret mod regeringen i Ecuador.

Den højtstående, unavngivne embedsmand oplyser, at torsdagens anholdelse er et resultat af en efterforskning af en sag om afpresning af præsident Lenin Moreno.

Ecuadorianske myndigheder har således optrevlet et netværk, som i de seneste dage har truet med gøre gengæld mod præsidenten.

Det oplyses ikke videre, hvad der angiveligt skulle gøres gengæld for, eller hvad afpresningen omfattede.

Australieren Julian Assange blev tidligere torsdag anholdt af britisk politi på Ecuadors ambassade i London.

Her har han opholdt sig i syv år for at slippe for at blive udleveret til Sverige og USA.

Det var Ecuadors ambassadør, der torsdag lukkede britisk politi ind. Det skete, efter at Ecuadors regering havde ophævet australierens politiske asyl.

Assange blev i november 2010 efterlyst af svensk politi. Han var mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på to svenske kvinder tidligere på sommeren.

USA har torsdag bedt om at få Julian Assange udleveret. Her er han anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Ifølge USA's justitsministerium står Assange til maksimalt fem års fængsel.

Den tidligere amerikanske præsidentkandidat Hillary Clinton mener, at Julian Assange må stå til ansvar for det, han har gjort.

WikiLeaks-stifteren var med til at svække Clintons kampagne i USA forud for præsidentvalget i november 2016, som hun tabte til Donald Trump.

- I sidste ende må han stå til ansvar for det, han har gjort, siger hun under et arrangement i New York torsdag aften.

I 2016 offentliggjorde WikiLeaks information, som var politisk skadelig for Hillary Clinton. Dele af informationen antages at stamme fra russere, som havde hacket sig ind på e-mailkonti, der tilhørte medlemmer af Det Demokratiske Parti.