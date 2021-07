EU's vaccinationsprogram har overhalet USA

- Vi lovede, at det ville gå sådan, og nu er det en kendsgerning. EU har i denne uge overhalet USA som det kontinent, der har flest vaccinerede med den første dosis, skriver EU-kommissær Thierry Breton i et tweet.

Politiske ledere i EU udtrykte i weekenden tilfredshed med, at deres vaccinationsprogram for coronavirus er nået ud til en proportionalt større del af befolkningen end det amerikanske program i USA.

Med henvisning til statistiske oplysninger fra hjemmesiden Our World in Data fastslår Frankrigs Europaminister, Clement Beaune, at EU nu har vaccineret 55,5 procent af befolkningen med den første dose.

På den anden side af Atlanten er tallet 55,4 procent.

Strategien for udrulning af vaccineprogrammerne i EU blev tidligere i år stærkt kritiseret, da EU-landene kom langt efter både Storbritannien og USA på grund af mangel på forsyninger.

Men Breton, som leder en gruppe, der arbejder for at få accelereret vaccineproduktionen og udbuddet af dem, siger, at EU nu er foran USA og eksporterer halvdelen af vaccineproduktionen til over 100 lande. Han hylder EU for "effektivitet og solidaritet".

Analysefirmaet Airfinity vurderede tidligere i år, at EU var flere måneder efter lande som Storbritannien, USA og Israel.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, sagde på et tidspunkt, at EU havde handlet så ineffektivt i vaccineforberedelserne, at det kunne undergrave tilliden til hele EU-samarbejdet.

Da problemerne virkede størst, erkendte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i februar, at EU havde begået fejl. Men hun insisterede også på, at det var vigtigt at have fokus på det lange, seje træk.

- Kampen mod pandemien er ikke en sprint, men et maraton, sagde hun.