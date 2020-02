EU's udenrigschef rejser til Iran midt i atomspændinger

Her skal han mødes med blandt andre præsident Hassan Rouhani i et forsøg på at "nedtrappe spændingerne og afsøge muligheder for politiske løsninger på den nuværende krise", hedder det i en meddelelse fra hans kontor.

Borrell ventes også at udtrykke fortsat støtte til atomaftalen fra EU's side.

Aftalen har været truet af kollaps, efter at USA's præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen i 2018 og genindførte skrappe sanktioner mod Iran.

Siden har Iran bevæget sig længere væk fra aftalen og beriger i dag uran i en grad, der ligger over de grænser, landet havde forpligtet sig til.

Iranerne beskylder også de europæiske lande for ikke at gøre tilstrækkeligt for at modarbejde sanktionerne fra USA.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd plus EU og Tyskland.

Ud over at atomaftalen er tæt på at kollapse, er der også opstået alvorlige spændinger mellem Iran og USA i de seneste uger.

Det er sket, efter at Trump gav ordre til et droneangreb, der kostede den fremtrædende iranske general Qassem Soleimani livet for en måned siden.

Besøget i Iran er Borrells første, siden han afløste Federica Mogherini på posten som EU's udenrigschef for to måneder siden.

Foruden præsident Rouhani skal Borrell efter planen også mødes med Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, og parlamentsformand Ali Larijani.