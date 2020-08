EU's ledere appellerer til Putin i strid om Hviderusland

Europæiske ledere har rettet indtrængende opfordringer til den russiske præsident, Vladimir Putin, om at presse på for dialog i nabolandet Hviderusland.

EU-præsident Charles Michel indkaldte tidligere på ugen et haste-videotopmøde for at drøfte krisen i Hviderusland.

- Befolkningen i Hviderusland har ret til at afgøre sin egen fremtid og frit vælge sin leder. Vold mod demonstranter er uacceptabelt og kan ikke tillades, sagde han.

Merkel sagde til Putin, som traditionelt har et nært samarbejde med Lukasjenko, at der må indledes "en national dialog med oppositionen, og at det hviderussiske samfund må løse krisen. Macron opfordrede til "ro" og "dialog".

I erklæringer fra Kreml om de to telefonopkald fra EU-ledere siger Putin, at "indblanding i Hviderusland og pres på myndighederne" ville være "uacceptabelt".

Tyskland og andre EU-lande har truet med udvidede sanktioner mod Hviderusland, og den tyske finansminister og viceforbundskansler, Olaf Scholz, kaldte mandag den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko for en "diktator", som har mistet befolkningens støtte.

- Lukasjenko har ikke længere nogen legitimitet, sagde Scholz, som til avisen Bild udtalte at "Lukasjenko er en forfærdelig diktator".

Scholz er socialdemokratisk kanslerkandidat ved valget i Tyskland i 2021. Han advarer Rusland mod at gribe ind i Hviderusland for at holde Lukasjenko ved magten.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har også skærpet sprogbrugen over for Hvideruslands regime.

- Verden har med skræk været vidne til hviderussiske myndigheders vold mod fredelige protester efter dette bedrageriske præsidentvalg. Storbritannien accepterer ikke resultatet, sagde Raab mandag.

Tusindvis af demonstranter var sent tirsdag aften igen samlet på Uafhængighedspladsen den hviderussiske hovedstad, Minsk, hvor de krævede Lukasjenkos tilbagetræden.

Putin har sagt, at Rusland om nødvendigt vil gå ind i konflikten på baggrund af den militære CSTO-alliance, der er indgået mellem seks tidligere sovjetrepublikker.

Men det er uklart, hvor megen støtte Putin er parat til at give Lukasjenko, som i de senere år ofte er gået imod Moskva.

Oppositionens 37-årige udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, fik angiveligt opbakning fra omkring ti procent. Hun er siden flygtet til Litauen.