EU's lægemiddelagentur er ramt af hackerangreb

Det er uvist, om et hackerangreb får betydning for tidsplanen for at godkende coronavacciner i EU.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der godkender vacciner i EU, har været udsat for et hackerangreb. Det oplyser EMA i en pressemeddelelse.

EMA kan på nuværende tidspunkt ikke sige yderligere om angrebet. Agenturet skriver, at det er i dialog med diverse myndigheder om angrebet.

EMA har hovedkvarter i Amsterdam og har omkring 900 ansatte. Opgaverne går på at godkende og overvåge de lægemidler, der skal eller er godkendt til salg på det europæiske marked.

Det er uvist, om hackerangrebet får betydning for tidsplanen for at evaluere de coronavacciner, der er længst fremme i udviklingen.

EMA har tidligere varslet, at det 29. december vil komme med sin vurdering af vaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.

Samtidig vil det 12. januar vurdere vaccinen fra medicinalselskabet Moderna.

Under coronaudbruddet har EMA været medvirkende til, at en coronavaccine kan komme på markedet langt hurtigere end normalt.

Normalt tager det ti år at udvikle og få godkendt vacciner. Men med covid-19 ventes det kun at tage et-to år.

Det skyldes blandt andet, at vaccinekandidaterne bliver vurderet løbende, i takt med at data fra forsøgsstudier er klar. Det sker normalt først, når alt er færdigtestet.

Samtidig er der kastet store summer ind i udviklingen, som flere hundrede selskaber på verdensplan har kastet sig ind i.

Hvis vaccinen bliver godkendt efter tidsplanen, kan de første danskere bliver vaccineret i januar.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår eller hvordan EMA har været udsat for hackerangrebet. Ligeledes er det uvist, hvem der stod bag angrebet, samt hvorvidt angrebet har forårsaget skade - og i så fald hvor meget.

Men hackerangreb mod sundhedsorganisationer er blevet intensiveret under coronapandemien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters har tidligere dokumenteret, at forskellige hackere er blevet anklaget for at forsøge at få adgang til information om coronavirusset og mulige behandlingsformer.

Der har været tale om hackere med forbindelse til blandt andet Nordkorea, Iran, Vietnam, Kina og Rusland.