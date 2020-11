EU's eksambassadør frygter fire år med Trump på steroider

- Hvis præsident Trump bliver genvalgt, så kan vi forvente en fortsættelse af de seneste fire år - men på steroider. Vinder Biden, ser vi straks en ændring af tone og stil, skriver O'Sullivan i en analyse hos tænketanken EPC.

Det bliver dog ikke et USA, som vi kendte det før Trump, mener han. Biden vil være præsident i et land, der har fået nok at se til med nationale udfordringer.

Man skal derfor ikke forvente reelle forandringer omgående, vurderer han.

- Vi må bestemt håbe, at Biden vinder, for det vil åbne døren til at kunne genopfinde det transatlantiske forhold, omvendt vil en sejr til Trump lukke den, skriver O'Sullivan.

O'Sullivan var EU's topdiplomat i USA, da EU frem til 2016 forhandlede om en stor frihandelsaftale med amerikanerne. Det lykkedes ikke. De kunne blandt andet ikke enes om deres forskellige standarder for fødevarer.

Genmodificerede afgrøder og kyllinger renset i klor ville EU-landene ikke acceptere.

På det område gør det næppe stor forskel, om præsidenten hedder Biden eller Trump. Men det gør det på andre, mener EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R), som er stedfortræder i delegationsudvalget for USA.

- Biden har modsat Trump sagt, at han vil genindføre Paris-aftalen, og det er sindssygt vigtigt, siger Helveg.

I 2015 indgik verdens FN-lande en klimaaftale. Men knap to år senere meddelte Trump, at USA vil trække sig fra aftalen, da den ifølge præsidenten vil skade landets økonomi.

Donald Trump har betvivlet, om mennesket har en betydelig rolle i klimaets forandringer, og om det derfor gør nogen forskel at forsøge at bremse dem.

Det står i skarp kontrakt til tusindvis af videnskabelige rapporter og eksperters udsagn. Det meget store flertal siger, at mennesket spiller en rolle af betydning.

- Der er pokkers til forskel på, om amerikanerne er med, eller om de bekæmper det. Det er forskellen på Biden og Trump.

- Hvis Biden bliver valgt, og hvis han genindfører aftalen, vil det gøre en forskel. Klimaet er for mig at se noget at det største her, siger Helveg.

Men også på andre områder kan den demokratiske udfordrer til Trump gøre livet lettere for europæerne, mener parlamentarikeren.

- I hele relationen til Europa har Biden tydeligvis en anden tilgang. Han har en anden tilgang til det multilaterale, og det gør, at jeg selvfølgelig hepper på ham, siger Morten Helveg Petersen.

Med Donald Trump i spidsen har USA trukket sig fra internationalt samarbejde i FN de seneste år.

Senest har præsidenten i relation til coronakrisen officielt meddelt, at USA fra næste sommer ikke længere er del af WHO.

Her går EU den anden vej. Efter et møde fredag mellem EU-landenes sundhedsministre sagde den tyske sundhedsminister, at EU ønsker et stærkere WHO med mere magt til at håndtere pandemier.