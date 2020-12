EU-vurdering af vaccinekandidat er klar senest 29. december

Senest 29. december vil Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) komme med sin vurdering af Pfizer og Biontechs vaccinekandidat mod covid-19.

Det oplyser EMA i en pressemeddelelse, efter at de to selskaber mandag har søgt om en betinget godkendelse af vaccinen.

Herefter skal EU-Kommissionen tage stilling til godkendelsen. Den kan være gyldig få dage efter, oplyses det.

Også selskabet Moderna har ansøgt om en betinget godkendelse af sin vaccinekandidat. Her vil EMA komme med en anbefaling senest 12. januar.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver oven på nyheden på Twitter, at de første danskere potentielt kan blive vaccineret til januar.

Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, bemærker også på Twitter, at vi måske om få uger har en vaccine mod covid-19.

- Det er kun, hvis EMA vender tommelen op efter at have gennemgået den omfattende forsøgsdokumentation, at vaccinerne vil kunne godkendes til brug i EU inklusive Danmark, skriver han.

Vaccinekandidaten fra Pfizer og Biontech - med det mundrette navn BNT162b2 - har i et fase 3-studie vist en effektivitet på 95 procent.

Vaccinen fra Moderna har også vist sig at være 95 procent effektiv. Virkninger kan dog ikke sammenlinges.

Normalt skal vacciner og medicin testes over flere år, før det bliver godkendt af myndighederne.

Der kan dog gives en betinget godkendelse, inden at der er langtidsdata for virkninger og mulige bivirkninger.

Det kan ske, hvis fordelene ved en hurtig lancering overstiger de risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata som normalt.

Herefter skal vaccineproducenten løbende komme med yderligere data om vaccinen. Godkendelsen gives for et år ad gangen.

Normalt tager det ti år at udvikle og få godkendt vacciner. Men med covid-19 ventes det kun at tage 1-2 år.

Det skyldes blandt andet, at vaccinekandidaterne bliver vurderet løbende, i takt med at deres data er klar. Det sker normalt først, når alt er færdigtestet.

Samtidig er der kastet store summer ind i udviklingen, som flere hundrede selskaber på verdensplan har kastet sig ind i.