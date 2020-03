EU vil stoppe passagerløse flyvninger som følge af corona

Flyvninger med rutefly uden passagerer - såkaldte spøgelsesflyvninger - skal stoppes, melder EU-Kommissionen, som vil træffe foranstaltninger snarest.

De seneste dage har luftfartsmyndigheder bekræftet, at selskaber vælger at gennemføre flyvninger uden passagerer, da det er påkrævet for at fastholde de lette- og landingstider, som flyselskaberne har i lufthavnene.