EU vil støtte reformer og investeringer i kriseramte lande

Alt i alt skal de nye redskaber ifølge forslaget have en økonomisk slagkraft på 55 milliarder euro. Det svarer til godt 410 milliarder kroner.

Det ene nye redskab skal give kriseramte eurolande mulighed for at låne billigt til nye offentlige investeringer, mens de kæmper med at komme sig over økonomiske chok.

Programmet skal også være åbent for lande, der deltager i det europæiske valutasamarbejde og arbejder på at komme med i euroen.

Ifølge forslaget skal landene kunne låne op til 30 milliarder euro til lave renter. Det svarer til 225 milliarder kroner.

Udspillet er blandt andet et svar på forslag fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der dog har ønsket mange flere penge i puljen.

Samtidig skal EU etablere et egentligt program til støtte for vigtige reformer i alle EU-lande.

Den samlede EU-støtte kan løbe op i 25 milliarder euro, foreslår EU-Kommissionen i sit nye udspil. Det svarer til godt 185 milliarder kroner.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, siger, at de nye forslag skal styrke EU's økonomiske og monetære union og arbejde til gavn for europæere i alle medlemslande.

Uanset om de allerede er med i euroen eller forbereder sig på at komme det.

- Euroen er vores unions valuta, siger Juncker i en pressemeddelelse.

- Et stærkt og stabilt euroområde er afgørende for dets medlemmer og for EU som helhed, siger han.